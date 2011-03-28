В Одесі п'яний водій BMW врізався в кіоск: один загиблий, троє поранених

В Одесі п`яний водій автомобіля BMW врізався в кіоск на перехресті: один учасник аварії загинув, ще троє - травмовані.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків зі ЗМІ Одеського міського управління ДАІ.

За їх даними, ДТП сталося вчора ввечері. Водій у нетверезому стані не впорався з управлінням при повороті на перетині вулиць Белінського і Пантелеймонівської облцентра і здійснив наїзд спочатку на дорожню огорожу і дерево на тротуарі, а потім - на торговий рундук «Форнетті».

Внаслідок ДТП 22-річний пасажир автомобіля загинув на місці. Крім того, доставлені до лікарні у тяжкому стані 21-річна продавець кіоску і 23-річний водій BMW. Одержав множинні переломи і травми також другий пасажир автомобіля, який був у нетверезому стані.

За фактом ДТП ведеться слідство, уточнюються причини аварії, повідомили в ДАІ.