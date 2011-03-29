Підприємці Чернівців вимагають відставки мера

, міський голова вважає вимогу «брудною політтехнологією»

Київ. 28 березня. УНІАН. Підприємці Чернівців вимагають відставки міського голови Миколи ФЕДОРУКА.

У переданій УНІАН заяві “Асоціації малого і середнього бізнесу”, зокрема, йдеться, що мер міста перешкоджає розвитку підприємництва, намагається встановити монополію на окремі його види.

За словами одного із активістів «Асоціації малого і середнього бізнесу», підприємця Еміля ПАВЛЮКА, серед багатьох проблем сьогодні залишається невирішеним питання безпеки на одному з найбільших в Україні «Калинівському ринку». На ринку загалом працює до 25 тис. підприємців, ще близько 15 тис. відвідувачів буває на ньому щодня. Однак ринок постійно «страждає» через підтоплення річкою Прут, крім того, над ним рядами тягнеться високовольтна лінія електропередач, яка негативно впливає на здоров’я людей.

«У нас є документи, які свідчать про те, що на «Калинівському ринку» ситуація загрожує життю і безпеці людей: пожежні проходи загромадженні, контейнери на ринку встановлюються без дозволів відповідних служб, під час паводку люди не могли врятувати своє майно», - заявив Е.ПАВЛЮК.

Крім того, за словами підприємців, вони часто скаржилися в мерію на дії керівництва ринку стосовно приватизації і незаконного перепродажу торговельних місць на ринку, однак «ніякої реакції на скарги не отримували».

Як зазначив Е.ПАВЛЮК, мер Чернівців «має всі повноваження для впливу на ситуацію, однак бездіє».

У заяві також ідеться, що представники бізнесу Чернівців неодноразово зверталися до правоохоронців із проханням припинити незаконну діяльність міського голови. Однак, стверджують підприємці, мер ігнорує приписи ГоловКРУ, Служби безпеки України, органів прокуратури, комісій уряду і Верховної Ради.

Підприємці закликали М.ФЕДОРУКА добровільно подати у відставку і звільнити посаду міського голови Чернівців.

Водночас, М.ФЕДОРУК в ексклюзивному коментарі УНІАН назвав заяву “Асоціації малого і середнього бізнесу” «брудною політтехнологією».

«Заява “Асоціації малого і середнього бізнесу” – це чергова спроба видати «біле за чорне».

Він також вважає, що у даній ситуації слід довіряти оцінці незалежних експертів.

За словами М.ФЕДОРУКА, в останні роки Чернівці за показниками розвитку підприємництва «займають найвищі щаблі серед інших обласних центрів, входять у першу п’ятірку майже всіх незалежних рейтингів».

«Це заслуга усієї нашої громади. Чернівці завжди було містом купців і митців.

Також він заявив, що «відкритий до діалогу з підприємцями, і у місті про це добре знають».

Наведені у заяві звинувачення М.ФЕДОРУК назвав “абсурдними”. Також він відмовився добровільно піти у відставку.