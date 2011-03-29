В Україні щороку проходитиме міжконфесійний форум

Міжнародна міжконфесійна конференція за участю лідерів найбільших релігійних громад відтепер стане щорічним Київським міжконфесійним форумом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту прав людини, протидії екстремізму і ксенофобії, таке рішення було прийняте за підсумками конференції, що проходила в Києві 28-29 березня.

За словами ініціатора конференції, народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, «сьогодні в світі постійного проходить безліч форумів, які організовуються політиками, економістами, ученими і творчими людьми, але є великий дефіцит у заходах, які могли б ставати майданчиком для діалогу між лідерами різних релігій, представниками світських і релігійних громад, влади і суспільства. Ми вважаємо, що Україна гідна того, аби стати місцем проведення щорічного міжнародного міжконфесійного форуму, присвяченого питанням співіснування різних релігій, релігійних і світських общин».

Учасники конференції в підсумковій Київській декларації заявили про готовність задіювати Київський міжнародний міжконфесійний форум для вирішення існуючих глобальних і локальних гуманітарних суперечностей на основі діалогу і взаємоповаги, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна міжконфесійна конференція «Світові релігії і громадянське суспільство – проти ненависті і екстремізму» була організована Інститутом прав людини, боротьби з екстремізмом і ксенофобією. Учасниками і гостями конференції стали Патріарх Єрусалимський ТЕОФІЛОС III, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату ВОЛОДИМИР, президент Федерації мусульман Франції Мохаммед БЕХАРІ, генеральний секретар Європейської ради релігійних лідерів Стейн ВІЛЛУМСТАД, керівник Королівського центру міжконфесійних досліджень Йорданії Камель Абу ДЖАБЕР, головний муфтій Духовного управління мусульман азіатської частини Росії шейх Нафігулла АШИРОВ, директор Йорданського центру міжконфесійного співіснування отець Набіль ХАДАД.