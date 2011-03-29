Ульяновськ став столицею СНД

Сьогодні Ульяновську вручено сертифікат «Культурної столиці Співдружності-2011».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасників СНД (МФГС), програма «Культурні столиці Співдружності» розроблена в рамках Року історико-культурної спадщини за ініціативою та за активної участі Ради з гуманітарної співпраці, Ради з культурної співпраці й МФГС.

«Багата історико-культурна спадщина, насичене культурне життя й досягнення у сфері культури та мистецтва по праву дають можливість Ульяновську разом із білоруським Гомелем називатися культурною столицею Співдружності. Можна сказати, що ці два міста стали побратимами у сфері культури», - йдеться у вітанні голови виконавчого комітету – виконавчого секретаря СНД Сергія ЛЕБЕДЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого відбулася церемонія вручення сертифіката «Культурна столиця Співдружності 2011 року» місту Гомелю, Республіка Білорусь.