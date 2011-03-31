На Дарницькому мосту відкрили рух на лівий берег

Сьогодні в Києві відкрито автомобільний рух з правого на лівий берег на залізнично-автомобільному переході через Дніпро.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття руху взяли участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, перший заступник міністра інфраструктури Костянтин ЄФИМЕНКО, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, начальник Південно-західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН, а також керівники Київської міськдержадміністрації.

Початок руху по переходу з правого на лівий берег є другою чергою будівництва залізнично-автомобільного переходу. Заїжджати на міст тепер можна буде з боку Конча-Заспи. У ході будівництва переходу вперше в Україні було використано дорожнє покриття з литого асфальту – «Гус-асфаль» за швейцарською технологією з двошаровою гідроізоляцією. Гарантійний термін служби даного покриття становить більше 30 років.

За інформацією прес-служби Південно-західної залізниці, на мосту встановлено надійну бар`єрну огорожу стримуючою потужністю втричі вищою, ніж на інших мостах. Загальна довжина автомобільного переїзду становить 2,23 тис. м. При будівництві змонтовано 2,26 тис. тонн металоконструкцій, укладено 31 тис. квадратних метрів асфальтового покриття, встановлено 2,23 тис. метрів поруччя і 4,46 тис. метрів бар`єрної огорожі.

За інформацією прес-служби уряду, наприкінці 2011 року на Дарницькому мосту буде введено в дію ще по одному з`їзду з лівого на правий і з правого на лівий берег. У травні 2011 року планується відкрити автомобільний проїзд з правого берега на лівий із заїздом з боку моста Патона, а в жовтні 2011 року – проїзд з лівого на правий берег з виїздом у напрямі Конча-Заспи.

В уряді підкреслюють, що залізнично-автомобільний мостовий перехід через Дніпро – перший побудований в столиці міст за останні 30 років.

Довідка УНІАН. 27 вересня 2010 року було відкрите залізничне сполучення через Дніпро по Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переходу.

28 жовтня 2010 року почав працювати пересадочний вузол «Лівий берег», який об`єднує залізничні і автотранспортні маршрути Березняків, Русанівки, Позняків і Харківського масиву.

17 грудня минулого року було відкрито автомобільний рух по переходу через Дніпро з лівого на правий берег.