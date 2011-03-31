Могильов придумав, як відучити п'яного мажора сідати за кермо

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ вважає, що за керування автомобілем у нетверезому стані або без прав треба вилучати транспортний засіб і продавати його з аукціону, надавши власникові право викупу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«З моєї точки зору, нам необхідно міняти штрафні санкції. Вони повинні бути чітко розписані», - сказав А.МОГИЛЬОВ. Зокрема, він зазначив, що за керування автомобілем у нетверезому стані, якби була така законодавча норма, можна було б продати транспортний засіб з аукціону, надавши право власнику викупити свою автівку, але при цьому 20-30% від вартості автомобіля має бути сплачено до бюджету.

«І тоді так звані мажори подумають чи варто п’яним сідати за кермо чи ні», - припустив А.МОГИЛЬОВ, зауваживши, що він не є законодавцем і це питання, якщо воно варте уваги, має розглядати Верховна Рада.