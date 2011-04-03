Адміністратор: у Росії блокують гастролі українського цирку

Влада російського міста Балашова (Саратовська область) блокує гастролі українського цирку-шапіто «Кобзов».

Про це УНІАН заявив адміністратор цирку «Кобзов» Василь КОЛОС.

«Ми одержали розпорядження мера міста про встановлення цирку на центральній площі. Ми заплатили за оренду і рекламу, але наразі влада міста заявила, що гастролі відміняються», - сказав В.КОЛОС.

За його словами, таку реакція міської влади спричинив конфлікт, який виник між ним і п`яною директоркою готелю, якій не сподобалося те, що в номері були афіші виступів цирку.

В.КОЛОС заявив, що директор готелю навіть у присутності прибулих співробітників поліції неодноразово нецензурно висловлювалася стосовно нього і України.

Він заявив, що «особистий конфлікт» переріс у те, що влада міста скасовує гастролі цирку.

За словами адміністратора цирку-шапіто, учора було знято рекламу в місті, «причому ніхто не може пояснити, хто дав таке розпорядження».

«Поліція міста поводилася по-хамськи і захищала директорку готелю, прокуратура не реагує», - заявив він.

В.КОЛОС зауважив, що гастролі в цьому місті мали відбутися 8,9 і 10 квітня, проте поліція заявила, що не пустить цирк в місто.

Адміністратор також зазначив, що серед артистів цирку є як громадяни України, так і Росії.