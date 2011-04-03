Міліціонер стрибнув на капот і намагався через вікно забрати ключі

У Київській області троє молодиків вчинили фізичний опір працівникам спецпідрозділу "Беркут", внаслідок чого одного із правоохоронців госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУМВС України в Київській області, в м. Бровари на одній з вулиць троє підозрілих осіб на автомобілі «Тойота-Камрі» вчинили непокору працівникам спецпідрозділу "Беркут". Перевіркою з виїздом на місце встановлено, що наряд групи швидкого реагування "Беркут" у складі чотирьох працівників міліції, здійснюючи патрулювання на службовому автомобілі помітили іномарку, в якій перебувало троє підозрілих осіб.

На одному з регульованих перехресть працівники "Беркут" зупинили свій службовий автомобіль перед вказаною іномаркою, з метою перевірки осіб, які перебували у салоні. Першим до автомобіля підійшов старший наряду й попросив водія надати документи для перевірки та вийти з авто. Після чого, водій автомобіля різко розпочав рух вперед та зіткнувся зі службовим автомобілем правоохоронців. Працівник міліції, аби уникнути наїзду, заскочив на капот автомобіля та через відкрите вікно водія намагався вийняти ключі з замка запалення іномарки. Водій автомобіля "Тойота-Камрі" не реагував та затиснувши руку правоохоронця склопідйомником рухався далі. Об`їхавши службовий автомобіль іномарка поїхала в напрямку м. Чернігів.

Приблизно через 250 метрів, вказаний автомобіль працівники міліції зупинили, притиснувши його до узбіччя. Втім невідомі вчинили опір правоохоронцям, тому їм довелося застосувати заходи фізичного впливу та металеві кайдани.

За висновком медичної експертизи 22-річний водій та ще двоє пасажирів іномарки були тверезими.

Працівника міліції доставлено до травматологічного відділення однієї з лікарень Київської області з діагнозом забій лівого плечового суглоба, компресійний перелом четвертого грудного хребця, струс головного мозку.

Наразі Броварською міжрайонною прокуратурою Київської області проводиться перевірка за фактом цього інциденту.