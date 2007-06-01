”Жигулі” врізалися у дерево: загинуло троє людей

У Херсонській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пригода сталася о 5 годині ранку 31 травня в м. Нова Каховка. На проспекті Дніпровський водій легкового автомобіля "ВАЗ-2106" не впорався з керуванням, з`їхав з дороги та допустив зіткнення з деревом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 2 людей загинули на місці та 1 людина від отриманих травм померла у відділенні реанімації міської лікарні.

Як зазначили у прес-службі МНС, усього за добу на території країни зареєстровано 156 дорожньо-транспортних пригод, під час яких загинуло 13 осіб та 187 - травмовані.