Кучму запросили до Великого кремлівського палацу

Колишнього Президента України Леоніда КУЧМУ запросили до Москви на урочистості, присвячені Дню космонавтики та 50-річчю першого польоту людини у космос.

Про це повідомляє інтернет-портал Президентського фонду Леоніда КУЧМИ "Україна”.

Л.КУЧМУ, який у період 1986-1992 років був генеральним директором «Південмашу», одного із найбільших у світі заводів з виробництва ракетно-космічної техніки, запросив до російської столиці заступник голови оргкомітету з проведення святкування 50-річчя польоту Юрія Гагаріна у космос Анатолій ПЕРМІНОВ.

Святкові заходи відбудуться 12 квітня у Великому кремлівському палаці.

У квітні 2011 року у Москві проходить низка подій, присвячених святкуванню 50-річчя польоту Ю.Гагаріна у космос. У них беруть участь російські і закордонні космонавти, ветерани космічної галузі, глави провідних світових космічних агенцій, посли і відомі закордонні діячі.