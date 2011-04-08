Компанія шукає на роботу тільки оголених програмісток

Англійськая компанія Nude House, яка спеціалізується на виробництві програмного забезпечення, почала пошук жінок на посади веб-дізайнеров і розробників, які могли б працювати голими, повідомляє Лента.ру.

За словами засновника фірми, 63-річного Кріса Тейлора, вимога до зовнішнього вигляду працівниць продиктована тим, що він і його підлеглі є нудистами і хотіли б працювати в компанії з собі подібними.

Тейлор пояснив, що розшукує програмістів і дизайнерів жіночої статі, оскільки наразі більшість працівників Nude House - чоловіки. У колективі треба тримати баланс, тому він і вирішив відкрити вакансії для жінок.

Успішні кандидатки зможуть вибрати для себе зручний режим роботи. За рік роботи в Nude House програмістки одержуватимуть по 24 тисячі фунтів стерлінгів (близько 27 тисяч євро).