У Севастополі автомобіль врізався в стовп - двоє людей загинули

Двоє людей загинуло, ще двоє дістали травми внаслідок наїзду автомобіля на стовп сьогодні вранці в Севастополі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАІ міста.

«О 5.05 водій автомобіля «Міцубісі» напроти зупинки громадського транспорту не справився з управлінням, виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на світлову опору», - йдеться в прес-релізі.

В аварії загинули чоловік-водій і жінка-пасажир. За фактом ДТП ведеться слідство.