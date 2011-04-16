У Севастополі автомобіль врізався в стовп - двоє людей загинули
15:36, 16 квітня 2011Разное
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Ще двоє поранених
Двоє людей загинуло, ще двоє дістали травми внаслідок наїзду автомобіля на стовп сьогодні вранці в Севастополі.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАІ міста.
«О 5.05 водій автомобіля «Міцубісі» напроти зупинки громадського транспорту не справився з управлінням, виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на світлову опору», - йдеться в прес-релізі.
В аварії загинули чоловік-водій і жінка-пасажир. За фактом ДТП ведеться слідство.
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