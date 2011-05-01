На Тернопільщині розпочався «Вареник-фест»

На Тернопільщині у Збаражі розпочався «Вареник-фест».

Як розповіли кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, в його рамках відбудеться конкурс на найбільший вареник, конкурси на швидкість та кількість випитого пива, конкурси караоке з виконання козацьких пісень, виставка ретро-автомобілів. Також в рамках заходу буде презентовано туристичні фірми області і їхні послуги, а у палаці – фотовиставку місцевого фотомайстра Василя БУРМИ «Під мурами старих замків».

Також учасники фестивалю матимуть змогу покататися на конях та кінних екіпажах, мотоциклах, поспостерігати за байкарським шоу та запуском повітряної кулі.

На території Збаразького замку діятимуть дитячий майданчик, наметове козацьке містечко, містечко народних ремесел, де свої вироби представлять гончарі, ковалі, майстри з вишивки, бісероплетіння, виготовлення ляльки-мотанки.

Родзинкою свята стане штурм Збаразької фортеці з використання штурмових драбин місцевими клубами історичної реконструкції.

Завершиться фестиваль концертом з вогняним шоу і феєрверком.