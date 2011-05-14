Німеччина випустить 1 млн. електромобілів

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила про свою впевненість у тому, що Німеччині вдасться випустити до 2020 року один мільйон електромобілів, повідомляє Deutsche Welle.

На думку федерального канцлера, Німеччина, незважаючи на сильну конкуренцію з Азії, стане лідером у виробництві транспортних засобів такого типу.

Меркель констатувала, що електромобілі дають чудову можливість звільнитися від нафти.