Німеччина випустить 1 млн. електромобілів
21:40, 14 травня 2011Разное
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Впевнена Ангела Меркель
Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила про свою впевненість у тому, що Німеччині вдасться випустити до 2020 року один мільйон електромобілів, повідомляє Deutsche Welle.
На думку федерального канцлера, Німеччина, незважаючи на сильну конкуренцію з Азії, стане лідером у виробництві транспортних засобів такого типу.
Меркель констатувала, що електромобілі дають чудову можливість звільнитися від нафти.
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