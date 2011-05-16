Футбольного суддю підозрюють у викраданні людини

Хосе Бухедо арештований за підозрою в скоєнні злочинів проти людяності за часів правління аргентинської хунти, повідомляє Бі-бі-сі.

Бухедо - колишній співробітник спецслужб, відомий також за прізвиськом "Рефері": свого часу він судив футбольні матчі.

Його звинувачують у тому, що в 1977 році він викрав і більше року тримав у військовій в`язниці новобранця, який спробував дезертирувати з армії.

Як стверджує колишній в`язень, суддя викрав його після футбольного матчу, який обслуговував.