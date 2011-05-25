На Дніпропетровщині перекинувся автобус зі школярами

Сьогодні близько 18-ї год. неподалік від села Братське Солонянського району Дніпропетровської області перекинувся автобус, що перевозив дітей і їх батьків.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

Автобус «Scania» виконував рейс на замовлення за маршрутом Запоріжжя - Новомосковськ. У салоні знаходилися більше 30 новомосковських школярів і їх батьків, які поверталися з екскурсії додому. На заокругленій ділянці траси у автобуса лопнуло праве переднє колесо, внаслідок чого він перекинулася на бік.

За попередніми даними, під час аварії постраждали 7 осіб – один дорослий та шестеро дітей, але тяжких тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Постраждалі були терміново доправлені до лікарень.

Наразі на місці аварії працюють міліція, бригади швидкої медичної допомоги та МНС.