Час позбавлятися гривні?!

Одразу декілька чинників створюють зараз ризики для стабільності гривні в найближчій перспективі. Кожен з них окремо є досить вагомим, а разом вони дуже потужно підштовхують національну валюту України до девальвації.

Перший. Уже другий рік поспіль спостерігається стрімке зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі: імпорт прискорено обганяє експорт, унаслідок чого все сильніше росте попит на іноземну валюту. Так, негативне сальдо торгівлі товарами збільшилося в 2010 році по відношенню до 2009 року в 1,6 раза, а в першому кварталі нинішнього року до відповідного періоду минулого року – в 2,3 раза. Сальдо торгівлі товарами і послугами за січень-березень цього року склало мінус 1,2 млрд. дол., тоді як відповідний показник 2010 року дорівнював плюс 180 млн. дол. При цьому інфляція в Україні (у квітні до квітня 2010 року – 9,4%) дуже висока в порівнянні з її розмірами в США і ЄС, що припускає подальше зростання негативного зовнішньоторговельного сальдо. До того ж уже приблизно місяць, як припинилося зростання світових цін на сталь, що спостерігалося з початку року і забезпечувало збільшення експортної виручки українських металургів на початку року.

Другий. Україна не одержала черговий транш кредиту МВФ, який мав надійти ще в березні. І є великий ризик, що програма кредитування Фондом узагалі припиниться, оскільки український уряд не виконує узятих на себе зобов`язань. Зокрема, є великі сумніви в тому, що буде прийнята пенсійна реформа, що передбачає збільшення на 5 років пенсійного віку для українок. Крім того, прем`єр-міністр Микола Азаров нещодавно заявив, що в 2011 році не підвищуватимуться тарифи на житлово-комунальні послуги. Тоді як обидва цих пункти уряд зобов`язувався виконати. Якщо ж МВФ припинить допомогу, то міжнародні агентства знизять кредитні рейтинги країні, унаслідок чого зовнішні позики стануть практично недоступними, а іноземні інвестори остаточно відвернуться від України.

Третій. Україна має дуже великі зовнішні борги, багато з яких потрібно дуже скоро віддавати. Зокрема, лише в МВФ Україна позичила більше 14 млрд. дол., а віддавати ці позики потрібно, починаючи вже з 2012 року. Корпоративні борги також є переважно короткостроковими.

Четвертий. У будь-який момент може початися друга хвиля світової кризи, до чого здатен привести швидкий дефолт у Греції. «Сценарій з видворення Греції з єврозони вже на столі», - заявила, наприклад, днями єврокомісар від Греції Марія Даманакі. А якщо таке станеться, то настане друга хвиля світової кризи, яка може виявитися ще сильнішою, ніж перша – восени 2008 року. Наслідки реструктуризації боргів Греції для світової фінансової системи можуть бути гіршими за наслідки банкрутства американського банку Lehman Brothers, яке стало початком фінансової кризи, вважає міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле.

П`ятий. Фінансова криза, що відбувається зараз у Білорусі, не може не відбитися й на Україні. Триразовий обвал білоруського рубля приведе до різкого погіршення конкурентоспроможності українських товарів у порівнянні з білоруськими. У 2010 році негативне сальдо торгівлі товарами з Білоруссю склало для України 668 млн. дол., а зараз цей показник буде лише швидко рости. Крім того, ситуація в Білорусі справить несприятливий психологічний ефект на українців, адже у вітчизняних ЗМІ активно обговорюється нинішня ситуація в сусідній країні: черги білорусів в обмінних пунктах, змітання ними товарів з полиць магазинів, стрімке зростання цін на всі товари і т.д.

Шостий. Українці не довіряють національній валюті. Оприлюднені днями результати дослідження компанії X-Trade Brokers Ukraine показали, що гривні довіряють лише 5% населення України, тоді як найстабільнішою валютою вважають євро - 57% респондентів, долар -19%, англійський фунт – 10%, швейцарський франк – 8%.

До певної міри недовіру до гривні підтверджує та обставина, що населення набагато більше купує останнім часом іноземної валюти в обмінних пунктах комерційних банків, ніж продає: у квітні поточного року – на 762 млн. дол., в березні – на 1 104 млн. дол., в лютому – на 1 305 млн. дол., в січні – на 863 млн. дол.

В економічних експертів практично немає сумніву в тому, що гривню скоро чекає девальвація. Причому багато хто з них переконаний, що її ослаблення необхідне українській економіці для відновлення конкурентоспроможності. Таку думку недавно висловив, зокрема, директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ Валерій Геєць. Питання лише в тому, коли стартує процес девальвації гривні і наскільки вона буде швидкою?

Як вважає, наприклад, економічний експерт Андрій Новак, українська національна валюта впаде вже в жовтні нинішнього року. Що ж, таке цілком може статися – пригадаємо, при кризі 1998 року гривня стала потужо падати в серпні-вересні, а в 2008 році – у вересні-жовтні. Проте не можна виключати, що цей процес почнеться пізніше – в 2012 або навіть 2013 роках, хоча, цілком можливо, що й раніше – вже нинішнього літа.

Звичайно, українським експортерам і взагалі національним товаровиробникам – тобто, економіці України - девальвація піде на користь. Проте ця вигода стане відчутною не відразу, а з лагом в півроку - рік. А ось негативний вплив від девальвації позначиться практично миттєво.

Дуже постраждають, певна річ, ті українці, які взяли в минулі роки довгострокові кредити на купівлю житла, землі, автомобіля і т.д. Відчутний удар від девальвації за рахунок збільшення частки «поганих» кредитів отримає і вся банківська система України – як це було в 2008-2009 роках.

Також зачепить практично всіх громадян країни неминучий стрибок інфляції, викликаний девальвацією гривні. Адже пропорційно зростанню курсу долара підвищаться ціни на всі імпортні споживчі товари, а також на нафту і газ, що імпортуює Україна.

Крім того, зазнають не прямих матеріальних втрат співвітчизники, які зберігають свої заощадження на банківських депозитах у гривні (зараз на таких депозитах близько 150 млрд. грн.). Точніше, ті з них, хто не встигне своєчасно забрати свої гривні і конвертувати їх у тверду валюту.

Олександр Безкоровайний