8 червня в агентстві УНІАН в рамках роботи Лабораторії "Зроби себе сам!" відбудеться майстер-клас засновника й провідного експерта Центру психології сім'ї «Лелека» Тетяни ДУГЕЛЬНОЇ «Джерела здоров'я жінки. Метафізика жіночих хвороб. У чому секрет жіночої сили?».

У програмі майстер-класу:

Джерела здоров'я. Чи можна бути абсолютно здоровою?

Хвороба – це покарання чи імпульс до розвитку?

Демонстрація роботи з метафізикою захворювань і симптомів.

Приклади значень метафізики жіночих хвороб і способи роботи з ними.

Жіночі практики оздоровлення й цілісності – що первинне?

Творчі вправи, медитації й візуалізація.

Майстер-клас проходить у рамках Всеукраїнської просвітницької програми «Здорова Жінка - здорова Україна» й, завдяки меценату - компанії L'ambre, кожен учасник семінару отримає книгу Т.ДУГЕЛЬНОЇ "І Створив Жінку..." в подарунок.

Час проведення - середа, 8 червня. Початок – 19.00. Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на майстер-клас можна дізнатися тут:

Довідка УНІАН. Тетяна ДУГЕЛЬНА - провідний психолог-експерт України, сімейний психолог-психотерапевт, фахівець із позитивної трансформації свідомості.

Засновник і провідний експерт Центру психології сім'ї «Лелека», засновник Просвітницького Фестивалю сімейних цінностей «СемьЯ», голова правління Інституту інтеграційної психології (м. Київ), головний редактор психологічного журналу-помічника «Начни с себя», Майстер Холодинаміки, Майстер і Вчитель REIKI, автор запатентованої системи психологічного відновлення «Світлоносне дихання», автор програми духовної трансформації свідомості «Почни з себе!», переможець психологічного конкурсу в номінації «Психолог-експерт 2009 р.», переможець рейтингу «Жінка III тисячоліття» (2010 р.), автор книг «І Створив Жінку...», «Усмішка Душі».

Т.ДУГЕЛЬНА пише гармонізуючі казки про радість і любов.