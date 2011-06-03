Пожежа в готелі над Майданом (фото)
21:04, 03 червня 2011Разное
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"Україна" у вогні
Сьогодні на Майдані Незалежності горів готель «Україна». Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, осередок полум’я виник в одному з номерів на 8-му поверсі, внаслідок пожежі сталася задимлення 8 та 9 поверхів.
Пожежні підрозділи відразу після прибуття відключили енергопостачання будівлі та загасили полум’я.
У ліквідації брали участь 10 пожежних бригад та спеціалізовані підрозділи рятувальників.
Фото Володимира Патланя / УНІАН
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