Випадки мародерства біля палаючого арсеналу обмежилися самогоном

Працівники міліції не відзначають масового мародерства в селищах, евакуйованих на час пожежі на армійському складі боєприпасів в Удмуртії. Такі випадки одиничні, повідомляє в неділю МВС республіки.

Раніше міністерство повідомляло про затримання мародера в сусідньому з військовою частиною селі. Чоловік вкрав телевізор і коробку з пляшками "іх спиртомісною рідиною". Також повідомлялося про перевірку на причетність до мародерства ще сімох осіб.

Пожежа на артилерійському арсеналі почалася пізно ввечері 2 червня. У середині дня в суботу пожежні доповіли про повну ліквідацію вогню. Літаки і вертольоти МНС вилили на вогнище 2400 тонн води. В радіусі центру вибуху вже виявлено 740 вибухонебезпечних предметів, що розлетілися.

Постраждала 91 людина, з них 37 госпіталізовані, п`ятеро осіб виписані з лікарні.