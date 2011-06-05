Вітер підкинув надувний замок з дітьми

Пориви вітру на півдні американського штату Нью-Йорк перекинули атракціон у вигляді великого надувного замку, в якому грались діти, постраждали 13 людей, передає CNN.

Інцидент стався на острові Лонг-Айленд під час турніру футбольного клубу Oceanside United Soccer Club.

"Діти були всередині надувних будиночків, коли їх сильними поривами вітру підняло в повітря. Коли надувні конструкції впали на землю, вони почали перевертатися, впавши з розмаху на людей", - сказав телеканалу офіцер поліції округу Нассау Ерік ІВЕНСА.

Тринадцяти постраждалим була надана медична допомога в місцевих лікувальних установах.