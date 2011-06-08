УкрАвтоПром ініціює спецрозслідування щодо імпорту

Асоціація автовиробників України «Укравтопром» звернулася із заявою до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з ініціативою проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Асоціації «Укравтопром».

У повідомленні зазначається, що зокрема, «Укравтопром» просить провести спецрозслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів з об`ємом двигуна від 1000 куб. см до 1500 куб. см і від 1500 куб. см до 2200 куб. см, які класифікуються згідно УКТ ВЕД за кодами: 8703221000 і 8703231910.

«Ініціювати початок спеціального розслідування змусило значне збільшення співвідношення між імпортом і власним виробництвом, і як наслідок – стрімке падіння продажу на внутрішньому ринку, що призвело до різкого скорочення обсягів виробництва, чисельності працівників і значного погіршення фінансово-економічного стану підприємств», – наголошується в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що автопромисловці України просять уряд застосувати попередні спеціальні заходи і, за результатами розслідування, встановити ввізне мито строком на 4 роки на легкові автомобілі за вищезгаданими кодами УКТ ВЕД, що дозволить національним товаровиробникам відновити «статус-кво» на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, з 2002 року по 2006 рік в Україні вже діяло квотування імпорту російських автомобілів з об`ємом двигуна 1-1,5 тис. куб. см, яке було введено за результатами спеціального розслідування, проведеного Мінекономіки України за ініціативою «Укравтопрому».

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» була створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили більш ияк 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.

Головним завданням асоціації є представництво і захист інтересів українських автовиробників у міжнародних і державних інститутах, а також координація зусиль підприємств у галузі автомобілебудування з урахуванням світових тенденцій розвитку виробництва транспортних засобів.

Так, з 19 січня 1998 року «Укравтопром» є членом асоціації OICA (Міжнародна асоціація автовиробників) - вагомій у світі автомобілебудування організації, яка об`єднує 32 країни-виробників автотехніки.