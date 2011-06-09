Кличко відмовився від пам'ятника собі і брату

Комісія Київради з питань культури і туризму не підтримала ініціативу встановити прижиттєвий пам`ятник братам Кличкам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комісії Олександра БРИГИНЦЯ.

«Напередодні засідання, де мало розглядатися питання про встановлення пам`ятника братам КЛИЧКАМ, до комісії звернувся Віталій КЛИЧКО з проханням не встановлювати йому і брату прижиттєвий пам`ятник. При цьому він послався на те, що у місті досить інших важливих проблем, які потрібно вирішувати», - розповів О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат повідомив, що члени комісії врахували звернення Віталія КЛИЧКА, і не підтримали ініціаторів установки пам`ятника.

«Сподіваюся, вже готовий пам`ятник не пропаде. Можливо, його встановлять в іншій країні або в іншому місті. Можливо, його купить хтось з багатих фанатів братів КЛИЧКІВ і встановить у себе в резиденції. В усякому разі, ми сподіваємося, що робота скульптора не пропаде задарма», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.