Кличко відмовився від пам'ятника собі і брату
"Сподіваймося, робота скульптора не пропаде"
Комісія Київради з питань культури і туризму не підтримала ініціативу встановити прижиттєвий пам`ятник братам Кличкам.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комісії Олександра БРИГИНЦЯ.
«Напередодні засідання, де мало розглядатися питання про встановлення пам`ятника братам КЛИЧКАМ, до комісії звернувся Віталій КЛИЧКО з проханням не встановлювати йому і брату прижиттєвий пам`ятник. При цьому він послався на те, що у місті досить інших важливих проблем, які потрібно вирішувати», - розповів О.БРИГИНЕЦЬ.
Депутат повідомив, що члени комісії врахували звернення Віталія КЛИЧКА, і не підтримали ініціаторів установки пам`ятника.
«Сподіваюся, вже готовий пам`ятник не пропаде. Можливо, його встановлять в іншій країні або в іншому місті. Можливо, його купить хтось з багатих фанатів братів КЛИЧКІВ і встановить у себе в резиденції. В усякому разі, ми сподіваємося, що робота скульптора не пропаде задарма», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.