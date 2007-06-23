У Херсоні водій маршрутки протаранив Камаз: є постраждалі

16:17, 23 червня 2007
Разное
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Повідомлення ДАІ

У Херсоні водій маршрутного мікроавтобуса, рухаючись за маршрутом, відволікся від керування та скоїв наїзд на автомобіль “Камаз”, що був припаркований на проїзній частині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок пригоди шість пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.

На момент інциденту в мікроавтобусі булор 8 пасажирів.

 

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