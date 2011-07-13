У Києві обмежать рух транспорту на Наддніпрянському шосе

У Києві до 27 липня у зв’язку з необхідністю монтажу металоконструкцій прогонових споруд правобережних автодорожніх підходів на залізнично-автомобільному мостовому переході через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця буде тимчасово обмежено рух транспорту на Наддніпрянському шосе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, так, обмежено рух транспорту по крайніх лівих смугах у кожному напрямку на Наддніпрянському шосе з 22.00 12 липня до 6.00 27 липня.

Крім того, щодня з 22.00 до 6.00 рух на Наддніпрянському шосе перекриватимуть повністю.

Такі зміни руху триватимуть до 6.00 27 липня.