До Києва прибув грузинський патріарх

Сьогодні з нагоди Дня Хрещення Русі до Києва прибув Святійший і Блаженніший Патріарх ІЛІЯ ІІ, Католикос-Патріарх усієї Грузії, архієпископ Мцхетський і Тбіліський, Митрополит Піцундський і Сухумо-Абхазький.

Як повідомляє веб-портал «Православіє в Україні», разом із Патріархом ІЛІЄЮ до Києва прибула делегація Грузинського патріархату.

Предстоятель Грузинської православної церкви відвідає Києво-Печерську Лавру, де, зокрема, очолить молебень на Соборній площі та зустрінеться із Блаженнішим Митрополитом ВОЛОДИМИРОМ.

26 липня Патріарх Грузинської православної церкви відкриє виставку «Іверія та Києво-Печерська Лавра – благодатні угіддя Пресвятої Богородиці», а також відвідає один із найдавніших храмів Київської Русі — Свято-Іллінський храм на Подолі.

Крім того, вперше у Києві відбудеться зустріч Патріарха ІЛІЇ ІІ та предстоятеля РПЦ КИРИЛА, який того ж дня прибуде з візитом до України.