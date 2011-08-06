Намети прихильників Тимошенко на Хрещатику (фото)

09:35, 06 серпня 2011
Разное
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Акцію протесту оголошено як безстрокову

5 серпня 2011 р. рішенням Печерського райсуду екс-прем`єр-міністр України, лідер опозиції Тимошенко була узята під варту і посаджена до Лук`янівського слідчого ізолятора в Києві.

Через кілька годин опозиція почала безстрокову акцію на підтримку Тимошенко.

Учасники акції разом з народними депутатами встановили на Хрещатику кілька десятків наметів, на кожному з яких розміщено табличку з написом “Приймальня народного депутата”, і мають намір продовжувати акцію протесту безстроково.

Поряд з наметами перебуває близько сотні співробітників міліції.

Народні депутати Андрій Кожем`якін і Сергій Пашинський

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Попков ходить серед наметів, які встановлюють прибічники арештованої цього дня Юлії Тимошенко біля будівлі Печерського районного суду в Києві

Міліціонери стоять на арматурі, намагаючись перешкодити прибічникам арештованої цього дня Юлії Тимошенко ставити намети

Фото Володимира Гонтаря / УНІАН

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