Намети прихильників Тимошенко на Хрещатику (фото)
09:35, 06 серпня 2011Разное
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Акцію протесту оголошено як безстрокову
5 серпня 2011 р. рішенням Печерського райсуду екс-прем`єр-міністр України, лідер опозиції Тимошенко була узята під варту і посаджена до Лук`янівського слідчого ізолятора в Києві.
Через кілька годин опозиція почала безстрокову акцію на підтримку Тимошенко.
Учасники акції разом з народними депутатами встановили на Хрещатику кілька десятків наметів, на кожному з яких розміщено табличку з написом “Приймальня народного депутата”, і мають намір продовжувати акцію протесту безстроково.
Поряд з наметами перебуває близько сотні співробітників міліції.
|Народні депутати Андрій Кожем`якін і Сергій Пашинський
|Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Попков ходить серед наметів, які встановлюють прибічники арештованої цього дня Юлії Тимошенко біля будівлі Печерського районного суду
|Міліціонери стоять на арматурі, намагаючись перешкодити прибічникам арештованої цього дня Юлії Тимошенко ставити намети
Фото Володимира Гонтаря / УНІАН
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