Намети прихильників Тимошенко на Хрещатику (фото)

5 серпня 2011 р. рішенням Печерського райсуду екс-прем`єр-міністр України, лідер опозиції Тимошенко була узята під варту і посаджена до Лук`янівського слідчого ізолятора в Києві.

Через кілька годин опозиція почала безстрокову акцію на підтримку Тимошенко.

Учасники акції разом з народними депутатами встановили на Хрещатику кілька десятків наметів, на кожному з яких розміщено табличку з написом “Приймальня народного депутата”, і мають намір продовжувати акцію протесту безстроково.

Поряд з наметами перебуває близько сотні співробітників міліції.

Фото Володимира Гонтаря / УНІАН

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