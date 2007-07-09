Патрісія Каас і Валерій Леонтьєв на ”Слов`янському базарі” (фото)

Фестиваль триватиме до 14 липня

Фото Володимира Базана / УНІАН

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