Патрісія Каас і Валерій Леонтьєв на ”Слов`янському базарі” (фото)

22:31, 09 липня 2007
Разное
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Фестиваль триватиме до 14 липня

Амфітеатр, де проходить Міжнародний фестиваль мистецтв «Слов’янський базар»

Валерій Леонтьєв виступає на урочистій церемонії відкриття Міжнародного фестивалю мистецтв «Слов’янський базар» у Вітебську (Білорусія), 6 липня 2007 р.

Патрісія Каас виступає на урочистій церемонії відкриття Міжнародного фестивалю мистецтв «Слов’янський базар» у Вітебську (Білорусія), 6 липня 2007 р.

Фото Володимира Базана / УНІАН

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