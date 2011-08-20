ЧФ РФ вивів зі свого складу протичовновий корабель «Очаков»

Чорноморський флот Росії вивів зі свого складу протичовновий корабель «Очаков» - екс-командувач ЧФ, адмірал Ігор КАСАТОНОВ спустив Андріївський прапор, який був переданий представникові музею ЧФ, передає РІА «Новости».

Великий протичовновий корабель «Очаков» був введений до складу Червонопрапорного Чорноморського флоту СРСР у листопаді 1973 року. З 1974 по 1990 роки корабель постійно ніс бойову службу в Середземному морі й Атлантичному океані. У 1991 році корабель було поставлено на ремонт, але через розвал Радянського Союзу було припинено фінансування. У 2011 році було ухвалено рішення про списання корабля і виведення його зі складу ЧФ РФ.

У суботу на верхній палубі корабля провели урочисте шикування, де були присутні не тільки моряки-чорноморці, а й близько 100 ветеранів корабля.

Після підняття Андріївського прапора було зачитано наказ про виведення корабля зі складу флоту, а потім перший командир великого протичовнового корабля «Очаков», екс-командувач Чорноморського флоту, адмірал І.КАСАТОНОВ особисто провів спуск Андріївського прапора.

І.КАСАТОНОВ заявив, що пишається службою на цьому кораблі.

"Я пишаюся тим, що першим виводив цей корабель на бойову службу в Середземне море, і пишаюся, що саме я спустив прапор на своєму кораблі", - відзначив адмірал.

У 2012-2013 роках до складу ЧФ повинні ввійти шість сучасних кораблів класу "фрегат".