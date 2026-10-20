У Києві відновили рух на 'червоній' лінії між станціями 'Академмістечко' і 'Лісова'

Станція "Чернігівська" тимчасово не працює.

Рух поїздів на "червоній" лінії метро між станціями "Академмістечко" – "Лісова" у Києві відновлено. Про це вранці 20 жовтня повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Сьогодні вранці поїзди на "червоній" лінії знову курсують між станціями "Академмістечко" та "Лісова", також станція "Лісова" відновила роботу у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначили, станція "Чернігівська" тимчасово не працює для пасажирських перевезень. Про відновлення роботи обіцяють повідомити додатково. Наразі поїзди проїжджають повз неї без зупинки.

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Удар по станції "Чернігівська"

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня після нічного масованого обстрілу столиці закрили дві станції метро - "Чернігівська" та "Лісова". Було пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад станції, а також колії, контактну рейку та систему електропостачання і управління рухом.

Експерт Євген Дикий пояснив, чи справді росіяни цілилися по станції метро "Чернігівська". На його думку, навряд чи ворог хотів цілеспрямовано вдарити по станції високоточною зброєю, адже "тоді це дуже дурний вибір насправді об'єкта". Хіба що, припустив він, це РФ могла так діяти з точки зору залякування.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, як курсуватимуть потяги на червоній гілці метро через пошкодження станції "Чернігівська". За його даними, поїзди їздитимуть без зупинки на цій станції до завершення її ремонту. Мер додав, що під час повітряних тривог працівники змушені переривати роботу і йти в укриття, що впливає на темпи відновлення.

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