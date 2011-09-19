У ДТП на Тернопільщині загинула 25-річна жінка

На Тернопільщині унаслідок ДТП загинула 25-річна жінка.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, аварія сталася у місті Скалат.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце ДТП, встановила, що 57-річний водій автобуса «Івеко» з Гусятинського району, перевозячи пасажирів на замовлення, допустив зіткнення з автомобілем «Ауді-100».

28-річного водія «Ауді» із закритими травмами грудної клітини і хребта доправили до тернопільської міської лікарні. Двоє пасажирів, яких підвозив водій «Ауді», отримали травми різних ступенів тяжкості: 26-річний молодий чоловік – незначні ушкодження, а 25-річна жінка, разом з якою він їхав, від отриманих ушкоджень загинула на місці аварії.

За даними правоохоронців, молоді люди планували невдовзі одружитися.

Працівники ДАІ доправили транспортні засоби на арешт-майданчик. 57-річного шофера автобуса затримано, триває розслідування ДТП.