Водій мікроавтобуса, який потрапив в аварію в Польщі, міг заснути за кермом

Причиною вчорашньої аварії пасажирського мікроавтобуса у Польщі, внаслідок якої загинуло двоє громадян України, могло бути те, що водій автомобіля заснув за кермом.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив представник поліції в Любельському воєводстві, яка відповідальна за район, де сталася аварія.

«Попередні оцінки поліції свідчать про те, що водій автобуса, 30-річний чоловік міг заснути за кермом», - повідомив співрозмовник агентства.

Він зазначив, що сьогодні суд розгляне питання про тимчасовий арешт водія, якого поліція затримала одразу після ДТП.

Згідно з польським законодавством, за скоєння аварії, яке призвело до загибелі людей, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

Поліція уточнила, що у мікроавтобусі перебували 4 пасажирів і водій. Загинули 23-річний і 34-річний чоловіки.

Водночас у Генеральному консульстві України в Любліні УНІАН повідомили, що стан постраждалої в ДТП громадянки України стабільний.

«Одна громадянка України отримала травму голови середнього ступеня важкості. Їй надано невідкладну медичну допомогу у лікарні в м.Хелм, стан постраждалої стабільний, загрози життю немає», - зазначили у консульстві.

На місце пригоди для надання допомоги українцям та неупередженого розслідування причин аварії виїхав один із консулів Люблінського консульського представництва.

«Родини загиблих та постраждалої поінформовані (про аварію) … Водій мікроавтобуса був тверезий, затриманий правоохоронними органами країни перебування», - додали у консульстві.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомляли у ніч з неділі на понеділок мікроавтобус, який перевозив українців, потрапив у ДТП в польському селі Дорогуськ біля українсько-польського прикордонного автомобільного переходу "Ягодин-Дорогуськ". У результаті аварії двоє громадян України загинули на місці аварії, а ще дві пасажирки у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні в місті Хелм.