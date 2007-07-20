Український дипкорпус заполучить Владу Литовченко?

Думка

Прочитала новину, що відома українська модель Влада Литовченко йде в Дипломатичну академію при МЗС України. Вона говорить, що їй хочеться рости кудись вгору. І справді, чом би не вирости? Ну, скільки можна голяком по плейбоях фотографуватися?

Вона втомилася від своєї опереткової популярності, від глянцевих журналів, від розповідей про їжу і ганчірки. Вона досягла в модельному бізнесі всього, чого можна досягти. Дипломатія: ось воно справжнє життя. Влада відчула, що їй захотілося пізнати що-небудь нове, і вирішила піти вчитися, освоїти ще одну галузь. І може бути, у неї навіть вийде. Попрацювала ж Чиччоліна в італійському парламенті.

Наш міністр закордонних справ Арсеній Яценюк сказав, що всі талановиті і працелюбні діти, охочі працювати у сфері зовнішньої політики, там працюватимуть, незважаючи на корупцію і систему зв`язків. А хіба Влада не талановита? У її-то віці вона поздавала іспити, відповівши навіть на запитання про українсько-індійські відносини, успішно пройшла екзамен з англійської. Одним словом, МЗС зміцнюватиметься. Вже не кажу про те, що ставатиме красивішим. В умовах, коли зовнішній вектор визначений і коли ми прагнемо до Європи, немає нічого більш європейського, ніж прийти на переговори в прозорій кофтині. Дуже такій прозорій – під якою нічого немає.

Ви візьмете Владу в дипкорпус? – поцікавилася я у одного чиновника з МЗС. Звичайно, а чом би й ні, почула у відповідь. І не хвилюйтеся за якість роботи. Селективний відбір в МЗС достатньо високий, і Владі не дадуть зробити чого-небудь такого, що могло б зашкодити інтересам України. А якщо вона раптом і дійде до якого-небудь столу переговорів, то її так замуштровуватимуть інструкціями, що вона не буде в змозі їх порушити.

Ольга Стерх, Київ