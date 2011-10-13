Українська делегація бере участь у Всесвітньому газетному конгресі

Українська делегація бере участь у 63-му Всесвітньому газетному конгресі у Відні (Австрія), повідомили УНІАН у прес-службі групи компаній United Media Holding.

Конгрес WAN-IFRA (Всесвітня асоціація газет і видавців) – найбільший захід світової індустрії преси. Він проходить щорічно й збирає більше 2000 учасників із понад 100 країн світу. Учасники конгресу – найвпливовіші люди в світі медіа - видавці й головні редактори провідних видань.

В Австрії Україну представляє офіційна делегація під керівництвом голови Держкомтелерадіо України Олександра КУРДІНОВИЧА і президента групи компаній UMH, члена правління Української асоціації видавців періодичної преси Бориса ЛОЖКІНА.

На конгресі Україна презентує себе як країну, готову прийняти заходи WAN-IFRA в Києві у вересні 2012 року. В Австрії Україна буде представлена інформаційним стендом і промо-роликами, які запрошують редакторів провідних світових ЗМІ приїхати до Києва наступного року.

«Ми прибули до Відня, щоб повідомити керівництво WAN-IFRA, що Україна готова прийняти Всесвітній газетний конгрес наступного року. Завдяки інфраструктурним проектам Євро-2012, у нас є можливість провести захід на найвищому рівні», - сказав Б.ЛОЖКІН.

Україна протягом двох років вела переговори про право прийняти Всесвітній газетний конгрес. Влітку 2011 року Україна була обрана країною для проведення Всесвітнього газетного конгресу, Міжнародного форуму редакторів і Виставки інформаційних послуг 2012 року. Важливу роль зіграло особисте запрошення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, адресоване правлінню WAN. За його дорученням було створено організаційний комітет зі сприяння підготовці й проведенню заходів, до якого входять представники профільних державних відомств і редактори провідних ЗМІ.

Президент WAN-IFRA Крістоф РІСС відвідає Україну в листопаді цього року для зустрічі з робочою групою з підготовки заходу й оцінки готовності країни прийняти конгрес. Раніше К.РІСС заявив, що радий тому, що Київ прийматиме саміт у 2012 році: «У нас з`явилася можливість допомогти розвитку засобів масової інформації та попрацювати з нашими колегами в другій за величиною країні Європи. Ми сподіваємося, що присутність у Києві сотень редакторів і видавців з усього світу сприятиме покращенню ситуації зі ЗМІ, зосередивши увагу на актуальних проблемах».

*** WAN-IFRA є некомерційною, недержавною організацією, яка заснована в 1948 році й представляє понад 18 тисяч друкованих видань, 15 тисяч онлайн ЗМІ й понад 3 тисяч компаній у 120 країнах. WAN-IFRA має статус офіційного консультанта, що представляє інтереси газетної індустрії в ЮНЕСКО, ООН і Раді Європи.

Всесвітній газетний конгрес проходить щорічно з 1948 року, коли організація була заснована.

Вперше на території СНД Всесвітній газетний конгрес пройшов у 2006 році в Росії. Тоді в Москві зібралися понад 1700 учасників із 112 країн.

Щорічно з 1961 року під час Всесвітнього газетного конгресу вручається премія «Золоте перо свободи» за внесок у захист свободи преси. Мета премії - привернути увагу світової громадськості до лауреатів, щоб захистити їх від можливої небезпеки, якій вони піддаються в боротьбі за свободу слова.