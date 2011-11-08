У Києві іномарка впала з 4-метрової висоти - водія розшукують (фото)

Сьогодні зранку у Святошинському районі Києва, на перехресті проспекту Леся Курбаса та вулиці Картвелішвілі, невстановлений водій автомобіля «Мазда СХ7» скоїв наїзд на бетонну огорожу. Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ м. Києва.

Від удару автомобіль злетів у повітря та, перелетівши через огорожу, впав з 4-метрового шляхопроводу, при цьому пошкодивши кіоск, в якому знаходились двоє охоронців ринку «Колібріс». Травмованих чоловіків було госпіталізовано до лікарні.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням через значне перевищення швидкості.

Крім того, під час падіння з автомобіля «Мазда» вилетіла пружина, яка пошкодила автомобіль «БМВ-525», що проїздив поряд.

Всупереч вимогам Правил дорожнього руху, водій з місця ДТП втік. Наразі з’ясовуються всі обставини пригоди та розшукується втікач.

Столична Державтоінспекція звертається до свідків з проханням надавати будь-яку інформацію стосовно ДТП на телефон гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово).

Фото газети "Сегодня"