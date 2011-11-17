ДАІ закликає водіїв у неділю увімкнути ближнє світло

Управління ДАІ МВС України закликає усіх водіїв 20 листопада, у День пам`яті жертв ДТП, увімкнути ближнє світло фар на автомобілях, таким чином вшанувавши пам`ять загиблих.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ.

Як зазначили у Державтоінспекції, за даними ООН, дорожні аварії є у всьому світі другою причиною смерті серед людей у віці 5-29 років і третьою причиною смерті людей у віці 30-44 років. В автопригодах щорічно гинуть більш як 1,3 млн. осіб, ще 50 млн. одержують травми або стають інвалідами. І, як наголошено у резолюції ООН, якщо не вживати невідкладних заходів з поліпшення безпеки дорожнього руху, то до 2020 року у країнах з низьким і середнім рівнем доходу кількість людей, які гинуть внаслідок дорожньо-транспортних пригод, зросте на 80%.

*** 26 жовтня 2005 року у своїй резолюції Генеральна Асамблея ООН закликала усі країни-члени по всьому світу визнати Всесвітній день пам`яті жертв ДТП і відзначати його в третю неділю листопада.