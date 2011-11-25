У суді свідок у справі Іващенка відмовився від своїх показів?

Підписаний тимчасовим виконувачем обов`язків міністра оборони України Валерієм ІВАЩЕНКОМ план санації Феодосійського судномеханічного заводу не був дозволом на реалізацію частини майна цього підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на допиті під час судового засідання у справі В.ІВАЩЕНКА заявив тимчасовий виконувач обов`язків директора Департаменту економічно-господарської діяльності Міністерства оборони Сергій НОВОСЕЛОВ.

«Підпис на титульному листку плану ще не є дозволом на реалізацію майна… Необхідні ще дозволи з кожної позиції майна, що продається», - сказав С.НОВОСЕЛОВ.

При цьому, відповідаючи на питання сторони захисту, він заявив: «Я всі свої свідчення на досудовому слідстві будував на даних, які мені давали підлеглі, більше у мене даних немає».

Свідок також відзначив, що план санації ФСМЗ передбачався як один із засобів оздоровлення підприємства шляхом реалізації частини його майна, оскільки інакше продаж виробничих потужностей заводу призвів би до того, що він припинив би свою діяльність як окрема виробнича одиниця.

«План санації – це план оздоровлення підприємства, а не його знищення», - сказав С.НОВОСЕЛОВ.

Свідок також пояснив, що фахівці вивчили проект плану санації, і в доповіді на ім`я В.ІВАЩЕНКА запропонували внести деякі зміни і доопрацювати план.

Водночас, свідок заявив, що йому невідомо, який саме з варіантів плану санації був затверджений В.ІВАЩЕНКОМ, але відзначив, що той погодився з доводами фахівців як економічного, так і юридичного департаментів.

У свою чергу, в коментарі журналістам, переданим В.ІВАЩЕНКОМ через його адвокатів за свідченнями С.НОВОСЕЛОВА, який був тимчасовим виконувачем обов`язків міністра оборони сказав, що свідок сьогодні «спростував свої свідчення, дані на досудовому слідстві, зокрема, що погодження проекту плану санації є наданням дозволу на реалізацію майна заводу; що ІВАЩЕНКО давав вказівки змінювати тексти відповідей на адресу Генеральної прокуратури, Секретаріату Президента щодо реалізації майна заводу, вводячи тим самим в оману ці державні органи; що, проводячи нараду 18 листопада 2009 року, ІВАЩЕНКО вже наперед прийняв рішення про підписання плану санації».

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу із звинувачення В.ІВАЩЕНКА в зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації ДП МОУ "Феодосійський судномеханічний завод ".

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.