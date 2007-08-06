Аварія у Вінниці: загинуло 5 людей, ще 11 отримали травми

Минулої доби в Україні зареєстровано 201 дорожньо-транспортну пригоду, під час яких загинули 34 особи та 257 - травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у м. Вінниця в результаті ДТП загинуло 5 людей, та ще 11 отримали травми. ДТП сталася на об`їзній дорозі (біля с. Десна) автошляху Львів-Кіровоград. Водій вантажного автомобіля на мокрій дорозі не впорався з керуванням, причіп юзом виїхав на зустрічну смугу, що призвело до його зіткнення з легковим автомобілем та приватним мікроавтобусом, в якому перебувало 12 пасажирів. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 пасажирів легкового автомобіля та 2 пасажирів мікроавтобуса. Водій, пасажир легкового автомобіля та 9 пасажирів мікроавтобуса з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані.

Крім того, у Тернопільській області в результаті лобового зіткнення двох легкових автомобілів біля с. Ярчівці Зборівського району загинуло 4 особи.