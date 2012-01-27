У Макіївці через крижану пробку вибухнув котел

26 січня в місті Макіївка Донецької області у приватному будинку вибухнув опалювальний котел, унаслідок чого загинув 47-річний чоловік, господар будинку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Макіївського міського управління міліції.

У повідомленні зазначається, що до чергової частини Радянського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в приватному секторі селища Кринична прогримів вибух. Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, встановила, що вибух прогримів близько 12-ї години в одному з приватних господарств, про інцидент повідомила сусідка.

Унаслідок вибуху в будинку було сильно пошкоджено двері, вікна, стіни. У прибудові, де знаходився котел, пошкоджено крівлю. Сам котел був розірваний на частини, і під ним знаходився труп господаря будинку.

За попередніми даними, причиною вибуху міг бути крижаний корок в опалювальній системі, що утворився через люті морози, що призвело до появи високого тиску в котлі і, як наслідок, до вибуху.

На даний час ведеться дослідча перевірка події.