Підпільне казино призначалося для багатих VIP-клієнтів

У Житомирі міліція викрила підпільне казино, вилучивши з грального закладу понад 80 одиниць обладнання.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області Алла ВАЩЕНКО з посиланням на начальника УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області Юрія КРОШКА.

За його словами, "у Житомирі сьогодні уночі міліції припинили діяльність масштабного підпільного грального закладу, закриття якого стало результатом проведення спеціальних заходів оперативників Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в області".

При цьому Ю.КРОШКО уточнив, що працювало казино за класичною схемою для постійних заможних клієнтів, яких охоронці ідентифікували за допомогою встановленого відеоспостереження і лише після цього пропускали до приміщення.

"У самому закладі - 4 великих гральних зали та спеціальні кімнати для vip-клієнтів, облаштовані на будь-який смак: рулетка, столи для азартних ігор у карти «блек-джек», «техас», «російський покер», «турнірний покер», десятки гральних автоматів, комп’ютерна техніка для віртуального казино та інше обладнання", - розповів правоохоронець.

Ю.КРОШКО зазначив, що на підставі відповідної постанови суду міліція зайшла до приміщення та оглянула його. "У цей час у казино перебувало декілька десятків відвідувачів, що засвідчило роботу закладу та проведення азартних ігор, а також обслуговуючий персонал", - додав правоохоронець.

Наразі за цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 203 «організація та проведення азартних ігор» Кримінального кодексу України. З приміщення казино вилучено понад 65 гральних автоматів, 7 столів, 8 одиниць комп’ютерної техніки, у т.ч. сервер, рулетка, 2 ящики фішок різних номіналів, записи камер відеоспостереження, бухгалтерські документи, грошові кошти в українській й іноземній валюті та інші речі, що можуть вказувати на протиправну діяльність.

За попередніми даними, заклад в установчих документах фігурує як кафе, а саме приміщення належить громадянину, який на території Житомирщини не зареєстрований та не проживає.

Відповідні перевірки тривають.