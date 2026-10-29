Долар в Україні додав у ціні: скільки коштує валюта 29 жовтня

Продати долар можна в середньому за курсом 45,45 грн, євро – 50,64 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 29 жовтня, зріс на 5 копійок і складає 46,06 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 51,43 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,64 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

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У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 46,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 46,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,90 грн/євро, а курс продажу - 51,50 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 29 жовтня офіційний курс долара на рівні 45,59 гривні, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер було встановлено на рівні 50,77 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок.

28 жовтня курс долара до гривні в банках зріс на 10 копійок і таким чином перетнув позначку в 46 гривень.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що до 1 листопада курс долара коливатиметься в рамках 44,85-45,25 грн/дол. на міжбанківському валютному ринку та 44,8-45,5 грн/дол. на готівковому.

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