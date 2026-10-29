Китай наклав сувору заборону щодо річки Янцзи: вже через три роки результати вразили

До введеня заборони річка Янцзи стрімко перетворювалася на водну пустелю.

Китай заборонив комерційне рибальство в басейні річки Янцзи 5 років тому. Вже за три роки загальна біомаса риби в річці зросла в рази, а різноманіття видів зросло на 13%. Про це пише видання IFLScience з посиланням на дослідження Китайської академії наук.

Янцзи, найдовша річка Азії, протягом десятиліть потерпала від надмірного вилову, забруднення, видобутку корисних копалин і будівництва дамб. Унаслідок цього популяції багатьох видів скоротилися, а щонайменше 135 видів риб, які раніше мешкали в річці, зникли. На початку XXI століття обсяги вилову становили лише близько чверті від рівня першої половини XX століття.

У 2021 році китайська влада запровадила десятирічну заборону на комерційне рибальство в басейні Янцзи. Реалізація масштабної програми коштувала понад 2,74 млрд доларів. Влада вилучила з експлуатації 111 тисяч човнів, а понад 231 тисяча людей, які заробляли на життя рибальством, були змушені шукати інші заняття.

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Дослідники порівняли стан рибних популяцій на 57 ділянках річки до введення заборони та протягом перших трьох років її дії. Виявилося, що біомаса великих видів риб зросла більш ніж на 232%. Ознаки відновлення помітили навіть у рідкісних видів, зокрема китайського присоска та янцзиського осетра, хоча греблі й надалі заважають їм діставатися місць нересту.

Позитивні зміни зафіксували й у популяції безплавникової морської свині Янцзи – єдиного прісноводного виду морських свиней у світі. За оцінками дослідників, її чисельність збільшилася з 445 особин у 2017 році до 595 у 2022-му.

"Ми залишаємося обережно оптимістичними щодо того, що це короткострокове відновлення біорізноманіття буде тривалим", – зазначають автори дослідження.

Водночас науковці застерігають, що досягнутого прогресу можна легко позбутися через відновлення промислового вилову та подальше погіршення стану середовища існування риб. Вони наголошують на необхідності тривалих спостережень.

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Як писав УНІАН, Китай ввів в експлуатацію третій енергоблок ГЕС Шуанцзянкоу, збільшивши її потужність до 1,5 ГВт, а після завершення будівництва у 2027 році гребля висотою 315 метрів стане найвищою у світі. Після запуску всіх чотирьох енергоблоків станція зможе виробляти близько 7,7 млрд кВт·год електроенергії на рік і відіграватиме важливу роль у балансуванні вітрової та сонячної генерації.

Для прискорення будівництва в суворих гірських умовах інженери використовують 27 геліостатів, які підігрівають глиняне ядро греблі та подовжують час робіт у холодну пору року.

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