Відключення Starlink в Україні: The Atlantic розкрив таємну мету Маска

Запровадивши заборону на використання Starlink у військових цілях, Маск може змусити українських військових та їхніх закордонних союзників перейти на значно дорожчу систему Starshield.

У середині жовтня зв’язок Starlink у зоні бойових дій в Україні був обмежений, що призвело до зупинки польотів безпілотників і припинення військових операцій. При цьому, як пише The Atlantic, у прогнозах експерти попереджають про ще тяжчі наслідки. Найгірший із сценаріїв – повне відключення – у кінцевому підсумку міг би призвести до перемоги Росії у війні.

При цьому повноцінного аналога Starlink не існує. Європейські спроби створити систему, порівнянну зі Starlink, поки що далекі від реалізації в таких самих масштабах, до того ж більшість із них залежать від аерокосмічної компанії Маска – SpaceX, яка має вивести їхні супутники на орбіту.

Видання пояснює, чому ставлення Маска до України трансформувалося від щедрої підтримки до відвертої ворожості і які цілі він переслідує.

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Фінансові інтереси

Компанія Маска заробила сотні мільйонів доларів на терміналах Starlink, що працюють у зоні бойових дій в Україні, яких налічується понад 250 000. Раніше повідомлялося, що SpaceX – оператор системи Starlink – стягувала з українського уряду по 2500 доларів на місяць за кожен термінал, а в разі несплати рахунків відключала доступ до послуги:

"Як розповіли американські чиновники, коли на початку цього місяця представники військових відомств США поцікавилися у SpaceX причинами перебоїв у роботі системи в Україні, у компанії запропонували перейти на розширений контракт для відновлення доступу".

Starlink і Starshield

На початку війни Маск передав Україні тисячі антен Starlink – їх встановили в лікарнях, на електростанціях, в урядових установах і використовували для різних гуманітарних потреб. Незабаром українські військові почали використовувати цей сервіс для керування безпілотниками та підтримання зв’язку в зоні бойових дій.

Наприкінці 2022 року Маск оголосив про запуск сервісу під назвою Starshield. Він призначений для військових клієнтів, а його вартість значно вища, ніж у звичайного Starlink. У випадку з Україною значну частину витрат взяв на себе уряд США, що принесло компанії Маска значний прибуток. Натомість Пентагон отримав більший контроль над доступом України до супутників. Як заявляв заступник міністра оборони США Колін Каль, це дозволить "не дати Маску просто взяти й відключити систему".

Однак українські військові здебільшого так і не перейшли на використання Starshield, а продовжили застосовувати звичайні термінали Starlink. Вартість обслуговування таких пристроїв становить усього близько 30 доларів на місяць, тоді як використання Starshield може коштувати до 25 000 доларів.

У угоді з користувачем Starlink прямо прописана заборона на використання системи у військових цілях. Проте компанія Маска не стала застосовувати це правило в Україні. "Вони використовують Starlink для всього. Безпілотники, управління військами, тактичний зв’язок на полі бою", – розповів високопоставлений американський військовий.

Уряд США не розкриває, скільки терміналів Starshield було передано Україні. Однак чиновники та експерти повідомили, що на їхню частку припадає менше одного відсотка від загальної кількості терміналів у зоні бойових дій. Решта – це звичайні термінали Starlink.

Така негласна домовленість поставила Україну в небезпечне становище. Щоб використовувати парк безпілотників і залишатися на зв’язку в зоні бойових дій, ЗСУ доводилося порушувати правила використання сервісу Starlink. Військові могли отримати стільки терміналів Starlink, скільки було потрібно, – через іноземних донорів та комерційний ринок. Їх можна було встановлювати на безпілотники та направляти на російські позиції, не замислюючись про вартість. Starshield же, навпаки, коштує набагато дорожче і доступний лише невеликими партіями через офіційні урядові канали.

Маск хоче отримати більше вигоди

Цієї весни ЗС США використовували систему Starshield для керування своїми дронами під час нанесення ударів, пов’язаних з Іраном. Дізнавшись про це, компанія SpaceX підвищила вартість послуг Starshield у цьому регіоні – приблизно з 5000 до 25 000 доларів на місяць за один термінал. Пентагон погодився платити:

Можливо, у випадку з Україною Маск намагається провернути щось подібне – нав’язати дорожчий продукт. Запровадивши заборону на використання Starlink у військових цілях, він може змусити українських військових та їхніх закордонних союзників перейти на значно дорожчий Starshield. Пояснення Маска щодо нещодавніх перебоїв у роботі системи натякає на те, що його цілком влаштовує такий підхід – навіть якщо це призведе до затягування війни.

Поки що для військових в Україні лазівка залишилася відкритою, а сервіс продовжує працювати. Водночас ЗСУ розуміють, що Маск у будь-який момент може знову "приземлити" їх, причому наступний збій може затягнутися на значно довший термін.

Starlink в Україні

У середині жовтня в Україні виникли проблеми з роботою супутникового зв’язку Starlink та військової системи Starshield. SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів під час руху, що вплинуло на зв’язок і виконання окремих завдань.

24 жовтня Міноборони України повідомило про відновлення швидкості роботи Starlink і Starshield, зокрема на швидкостях понад 400 км/год.

Ілон Маск заявив, що роботу Starlink в Україні заблокували через нібито порушення Силами оборони умов використання системи.

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