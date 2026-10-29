Скільки коштують 100 доларів у 'ПриватБанку': курс валют на 29 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,87 грн, євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривнів "ПриватБанку" у четвер, 29 жовтня, зріс на 4 копійки і становить 45,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 36 копійок і складає 51,75 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,39 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях банку сьогодні можна за 4599 грн. 100 євро обійдуться у 5175 грн.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер залишився без змін і складає 45,87 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 53 копійки і становить 51,81 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 29 жовтня офіційний курс долара на рівні 45,59 гривні, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер було встановлено на рівні 50,77 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок.

Курс долара до гривні в банках 29 жовтня зріс на 5 копійок і складає 46,06 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 51,43 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,64 гривні за євро.

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