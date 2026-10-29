Китай показав БТР із захистом від дронів: експерти знайшли слабке місце

Попри посилення захисту башти, передня частина бронемашини залишається потенційно вразливою до атак безпілотників.

Китайські військові показали колісний бронетранспортер (БТР) Type 08 із додатковим захистом від безпілотників.

Про це свідчить відео, опубліковане China Teck у мережі Х. "З навчань китайсько-пакистанської армії ви можете побачити металеві сітки, встановлені для захисту наземних транспортних засобів від дронів. Вони виготовлені з набагато кращого матеріалу, ніж ті, що використовують росіяни та українці, тому мають забезпечити кращий захист", - йдеться у дописі до відео.

Водночас, українське видання Defense Express зазначає, що на відео, яке поширюється в мережі, видно бронемашину з додатковими протикумулятивними екранами з боків корпусу. Проте захист встановлено нерівномірно: зокрема, з лівого боку він не перекриває всю довжину борту, а передня частина машини залишається відкритою.

Відео дня

Турель бронетранспортера закрили додатковою конструкцією трапецієподібної форми з маскувальним покриттям. Біля гармати помітні два прозорі елементи, які, ймовірно, призначені для забезпечення роботи прицільного обладнання.

Таким чином, як зазначають експерти, попри посилення захисту башти, передня частина бронемашини залишається потенційно вразливою до атак безпілотників. Навіть потужніше лобове бронювання не гарантує захисту від влучання FPV-дрона.

"Водночас, зважаючи на стан конструкцій, можна припустити, що, можливо, захист не встигли закінчити перед проведенням навчань, які показані на кадрах, все буде допрацьовано пізніше. Можливо, потрібно було швидко показати наявність протидронового захисту, а його допрацюють потім", - вважають у виданні.

Як зазначає Defense Express, також не виключено, що проєкт зробили більше для демонстрації апробації українського та російського досвіду, ніж для реального захисту від БПЛА.

У виданні нагадали, що Type 08 – сімейство китайських колісних бронемашин із формулою 8×8. Залежно від модифікації їхня маса становить приблизно 15–25 тонн. Представлений на відео варіант, імовірно, є бронетранспортером ZBL-08 масою близько 21 тонни. Він оснащений баштою з 30-мм автоматичною радянсько-російською гарматою гарматою 2А72 та може перевозити сімох десантників і трьох членів екіпажу.

Китайське озброєнні – останні новини

Як повідомляв УНІАН, Китай, імовірно, майже завершив будівництво другого спеціалізованого судна для запуску, транспортування та обслуговування безпілотних апаратів. Нове судно виявили в Гуанчжоу. Воно має конструкцію, подібну до корабля, який раніше помітили на суднобудівному заводі в Шанхаї, однак приблизно на третину менше за розмірами.

Перше судно незвичайної конструкції раніше помітили на заводі Hudong-Zhonghua на острові Чансін у Шанхаї. Його конструкція передбачає можливість транспортування кількох великих або великої кількості менших безпілотних апаратів через кормові гаражні ворота та спеціальну палубу з колодязем.

Для підйому й опускання апаратів із води та переміщення між рівнями корабля передбачені спеціальні підйомні конструкції.

Друге судно, яке виявили в Гуанчжоу, має подібну конфігурацію, але менші розміри та деякі відмінності в обрисах корпусу. На ньому помітні шість підйомних веж, тоді як на більшому шанхайському судні передбачено шість великих і шість менших.

Водночас новий корабель зберігає основні конструктивні особливості свого аналога, зокрема польотну палубу, ангар за носовою надбудовою та подібне розташування димових труб.

Вас також можуть зацікавити новини: