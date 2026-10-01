Ціни на дизель у США виросли після угоди Трампа з Путіним, - WSJ

У жовтні заплановано постачання трохи більше ніж 100 тисяч барелів на добу.

Угода президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна щодо постачання російського дизельного пального на американські ринки не призвела до зниження цін. Навпаки, вартість дизеля ще й зросла, пише The Wall Street Journal.

Так, за даними Американської автомобільної асоціації (AAA), у середу середня ціна галона дизельного пального в США сягнула 6,35 долара за галон (76,37 гривні за літр). При цьому 9 жовтня, коли Трамп оголосив про укладення цієї угоди, ціна становила 6,28 долара за галон (75,53 гривні за літр).

На минулому тижні російський танкер із понад 300 тисячами барелів російського дизеля вийшов із порту Приморськ. Спочатку повідомлялося, що судно прямує до Нью-Йорка, пункт призначення було змінено на "за замовленням" - це свідчить про відсутність підтвердженого порту розвантаження.

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Як пише WSJ, аналітики скептично оцінюють перспективи угоди та її вплив на ринок дизелю. Передусім, на їхню думку, Росія може не поставити обіцяні обсяги дизелю через проблеми на НПЗ після українських ударів та експортні обмеження.

При цьому навіть якщо угода буде реалізована, обсяги залишатимуться невеликими порівняно з дефіцитом на світовому ринку. У жовтні заплановано постачання трохи більше ніж 100 тисяч барелів на добу, а в листопаді очікується близько 125 тисяч. При цьому у у 2025 році Росія експортувала приблизно 800 тисяч барелів дизелью на добу.

Водночас міністр енергетики США Кріс Райт раніше пояснював, що Вашингтон розглядає угоду як спосіб продемонструвати Москві економічні переваги завершення війни проти України.

Дизельна угода Трампа і Путіна

Три танкери, завантажені російським дизельним паливом, зараз прямують до портів США і мають прибути туди наступного тижня. Одне з суден було внесено ЄС до санкційного списку

Водночас у Конгресі США намагаються заблокувати дизельну угоду Трампа. У Палату представників внесли двопартійний законопроєкт, який має зупинити домовленість президента США із Кремлем про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Документ передбачає скасування винятків із санкцій, заборону інвестицій у російську енергетику та запровадження нових обмежень проти неї.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що такі постачання є незаконними і закликав судноплавні компанії не приймати танкери з російським дизелем і розвертати їх.

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