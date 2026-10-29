США пішли на нову поступку Росії перед зустріччю G20: про що йдеться

Російські журналісти, які супроводжують Сергія Лаврова на зустрічі G20 в Атланті, отримали американські візи без територіальних обмежень.

Російські журналісти, які супроводжують міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на зустрічі глав МЗС країн "Великої двадцятки" в Атланті, отримали американські візи без обмежень на пересування. Під час вересневих заходів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку для них діяли територіальні обмеження. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Тоді у візах журналістів із пулу Лаврова була примітка, яка дозволяла їм перебувати лише в радіусі 25 миль (близько 40 км) від центру Нью-Йорка, де розташована штаб-квартира ООН.

Такі умови фактично обмежували можливість російських кореспондентів виїжджати до інших міст, зокрема до Вашингтона, для проведення інтерв’ю та роботи за межами визначеної зони.

Відео дня

Обмеження на пересування російських журналістів застосовувалися й раніше. Відповідна примітка з’являється в їхніх американських візах із 2023 року.

Лавров відвідає США для участі в зустрічі G20

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня прибуде до США для участі в зустрічі глав МЗС країн "Великої двадцятки". Захід відбудеться 30–31 жовтня в Атланті.

Раніше повідомлялось, що Путін може відвідати саміт G20, куди планує їхати й Зеленський. Можливість візиту кремлівського диктатора Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі залежить від результатів зустрічі лідерів Китаю, РФ та США на саміті АТЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: