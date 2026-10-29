У Херсоні загинув пресофіцер 34 бригади морської піхоти Володимир Обертас

Військовий проходив повз вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

У Херсоні внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету загинув пресофіцер 34 окремої бригади морської піхоти "Борисфен" ВМС ЗСУ Володимир Обертас.

Як повідомила Армія TV, військовий проходив повз вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Пресофіцера госпіталізували, але лікарям не вдалося врятувати його життя.

Колишній міський голова Олешок Дмитро Воронов розповів у Facebook, що трагедія сталася, коли Обертас супроводжував журналістів і сам паралельно знімав місто.

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Воронов повідомив, що Обертас родом із тимчасово окупованих Олешок. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він став до лав Сил оборони. Спочатку він керував безпілотниками, а згодом працював у пресслужбі – допомагав висвітлювати події на фронті та супроводжував журналістів у гарячих точках.

Загибель українських військових

Як повідомляв УНІАН, у серпні загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков. За словами військовослужбовця Сергія Гнезділова, пошуківець загинув під час чергової евакуації. Він "отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення".

В інтерв'ю УНІАН, яке було записано після початку повномасштабного російського вторгнення, Олексій розповідав, що він з командою знаходить та транспортує тіла загиблих внаслідок бойових дій на території України

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