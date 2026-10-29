У частині Києва діють екстрені відключення світла: що кажуть у ДТЕК

Під час екстрених відключень графіки подачі електроенергії не діють.

У Києвізапровадили екстрені відключення електроенергії в частині Голосіївського та Солом’янського районів, повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ: за командою "Укренерго" запроваджено екстрені відключення в частині Голосієвського та Соломʼянського районів", - зазначили в ДТЕК.

Там нагадали, що під час екстрених відключень графіки подачі електроенергії не діють. У разі змін споживачів будуть інформувати.

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Відключення світла в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, 29 жовтня у низці регіонів застосують обмеження споживання електроенергії. Графіки відключення світла для побутових споживачів діють обсягом від півтори до двох з половиною черг (має відповідати тривалості 6-10 годин).

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що місто на Сумщині залишилося повністю без електроенергії внаслідок ударів російських окупантів, а запаси пального для дизель-генераторів на критичних об'єктах вже вичерпуються.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не підготувався до зими в жодному з аспектів. І тепер для розвʼязання наслідків цього потрібне залучення всіх інституцій.

27 жовтня внаслідок ворожих обстрілів Росії по об’єктам генерації та електромережам без світла залишилися споживачі у семи областях України. Тоді були знеструмлені абоненти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях.

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