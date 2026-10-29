Чоловіка хотіли мобілізувати попри хворобу хребта: суд став на бік ТЦК

Чоловік письмово відмовився від мобілізації пославшись на встановлений діагноз.

Ковпаківський районний суд міста Суми призначив чотири роки позбавлення волі молодшому лейтенанту запасу, якого визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік пояснював відмову від служби захворюванням хребта, однак суд не визнав ці аргументи підставою для виправдання. Про це пише видання sud.ua.

Як йдеться у матеріалах справи, 8 липня 2022 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка діагностувала в нього поширений остеохондроз хребта з ураженням грудного та поперекового відділів. Попри захворювання, ВЛК визнала його придатним до військової служби. Того ж дня військовозобов’язаний отримав бойову повістку, але не прибув до територіального центру комплектування у визначений час.

1 серпня чоловікові вручили повторну повістку. 4 серпня він з’явився до ТЦК, проте власноруч написав заяву про відмову від відправлення до військової частини через проблеми зі спиною.

Відео дня

Під час судового розгляду обвинувачений вини не визнав. Він стверджував, що продовжував лікування, надавав медикам документи про стан здоров’я та не мав наміру ухилятися від мобілізації. Водночас чоловік підтвердив, що не оскаржував висновок ВЛК у встановленому законом порядку.

Суд дослідив медичні документи, показання працівників ТЦК і лікарів та дійшов висновку, що захворювання не спростовує чинного рішення комісії про придатність до служби. У вироку зазначено: "Суд відхилив доводи обвинуваченого про те, що через захворювання він не мав умислу ухилятися від мобілізації".

Оцінюючи обставини справи, суд врахував неявку за першою повісткою, письмову відмову від відправлення до військової частини та обізнаність чоловіка про можливу кримінальну відповідальність. Ці обставини, на думку суду, підтвердили умисний характер його дій.

У результаті молодшого лейтенанта запасу визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначили йому чотири роки позбавлення волі. Строк покарання обчислюватимуть із моменту фактичного затримання для виконання вироку.

Мобілізація в Україні

Як писав УНІАН, незрячий одесит, який через інвалідність був виключений з військового обліку, заявив, що його незаконно затримали представники ТЦК, примусово доставили до військкомату та майже п’ять діб утримували там без вручення повістки.

Раніше суд уже визнав незаконними внесення його в розшук і дії щодо його примусового доставлення до ТЦК. Після скарги на бездіяльність ДБР суд зобов’язав слідчих внести відомості за його заявою до ЄРДР, однак відмовився наперед визначати правову кваліфікацію можливих правопорушень.

Вас також можуть зацікавити новини: